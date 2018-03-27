Похороны 15 жертв пожара в Кемерово состоятся 28 марта

Несмотря на то, что поисковая операция в ТЦ завершена, часть подразделений МЧС продолжит работать на месте.

Похороны 15 человек, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерово состоятся уже завтра, 28 марта. Еще одни похороны намечены на 29 марта.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

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"Завтра состоятся 15 похорон и послезавтра одни похороны. Работаем с людьми, слушаем пожелания", - указали в штабе.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сегодня заявил, что поисковая операция в «Зимней Вишне» завершается. Тем не менее, после перегруппировки сил часть подразделений МЧС продолжит работать на месте.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.