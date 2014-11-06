Каталонцы пожалуются ООН на испанское правительство

Обращение будет подано от имени ряда депутатов парламента автономии, а также мэров каталонских городов и советников из таких партий как "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), "Конвергенция и Союз" (CiU), Демократическая конвергенция Каталонии (CDC), Демократический Союз Каталонии (UDC), Инициатива для Каталонии — Зеленые (ICV), "Объединенные левые и альтернатива" (EUiA) и "Новые левые Каталонии" (NECat). Документ в ближайшее время официально будет направлен в ООН, Европарламент, Еврокомиссию, Совет Европы и ОБСЕ.

Об этом пишет РИА Новости.

В обращении к международным организациям, которое было обнародовано в каталонском парламенте в среду, говорится, что "народ Каталонии, опираясь на демократические законы политического, юридического и суверенного характера, признает право определять свое политическое будущее".

"Позиция Испании противоречит праву и международной практике демократических многонациональных стран", а "со стороны испанского правительства нет политической воли установить диалог и вести переговоры", — говорится в документе.

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По словам представителя "Конвергенции и Союза Каталонии" в парламенте Жорди Турулла, те политики, которые поставили подписи под обращением, "представляют большую часть населения Каталонии". "Именно ему (народу Каталонии) мы служим, защищаем его основные права, потому что мы нация и у нас есть право решать", — сказал депутат. По его словам, правительство Испании фактически занимается "преследованием" каталонцев путем многочисленных "запретов".

Глава "Левых республиканцев Каталонии" Ориол Жункерас предрек, что "Каталония очень скоро станет независимой республикой". По его словам, "постоянные запреты производят впечатление, что у нас будет демократия только тогда, когда будет собственное государство".

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В Каталонии 9 ноября состоится опрос о независимости, который будет проведен в форме своеобразной консультации с населением. Каталонцам предстоит ответить на вопросы "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?" и "Если да, то хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством?"

Испанское правительство считает опрос незаконным и подало несколько исков в Конституционный суд. Во вторник КС принял очередной иск к рассмотрению, таким образом заблокировав проведение опроса как минимум на пять месяцев. Однако власти Каталонии заявили, что проведут голосование 9 ноября.