"США получат в ответ такой же "подарок": Россия отреагировала на массовую высылку дипломатов

Россия вышлет не менее 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на действия США из-за отравления Скрипаля.

Из России будет выслано не менее 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на действия США по высылке 60 российских дипломатов.

Об этом заявил "РИА Новости" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова. Так что в ответ такой "подарок" США получат", — сказал Джабаров.

Он отметил, что, несомненно, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под "сильнейшим давлением американского истеблишмента".

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Как сообщал УНИАН, США, Канада, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют ряд российских дипломатов, в США также закроют российское консульство. Это стало ответом на отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В Британии пришли к выводу, что вина, вероятнее всего, лежит на России. Пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.