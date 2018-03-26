По Саудовской Аравии выпустили семь баллистических ракет: есть жертвы

Повстанцы-хуситы с прошлого года уже выпустили в направлении Саудовской Аравии десятки баллистических ракет.

В результате запуска ряда баллистических ракет, который был осуществлен повстанцами-хуситами с территории Йемена в сторону Саудовской Аравии, погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом в ночь на понедельник, 26 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на саудовское государственное информагентство Saudi Press Agency, передает DW.com.

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По данным агентства, в целом в течение воскресенья, 25 марта, хуситы выпустили в направлении саудовской территории семь баллистических ракет. Все они были перехвачены и уничтожены военно-воздушными силами Саудовской Аравии. Однако обломки одной из ракет упали на территорию жилого квартала в столице страны Эр-Рияде, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения. Погибший и пострадавшие являются гражданами Египта.

Повстанцы-хуситы с прошлого года уже выпустили в направлении Саудовской Аравии десятки баллистических ракет. В Эр-Рияде утверждают, что все они были перехвачены. Вследствие запуска одной из таких ракет в начале ноября прошлого года военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая проводит военную операцию в Йемене против хуситов, на несколько недель заблокировали все порты и аэропорты в Йемене, прекратив таким образом поставки гуманитарной помощи.

Военный конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Саудовская Аравия со своими союзниками принимает в нем активное участие на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, в то время как основной противник Эр-Рияда Иран - на стороне повстанцев-хуситов.