Саудовская Аравия создаст ядерное оружие, если такое появится у Ирана

01:31, 16 марта 2018
Мир
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Мохаммед бен Салман / REUTERS

Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман в интервью телеканалу CBS, передает РБК.

"Саудовская Аравия не хочет иметь какое-либо ядерное оружие, но, не сомневайтесь, если Иран разработает ядерную бомбу, мы сделаем то же самое как можно быстрее", - сказал кронпринц.

Наследник саудовского престола сравнил духовного руководителя Ирана Али Хаменеи с Гитлером, отметив, что иранский политик, так же, как ранее фюрер нацистской Германии, стремится к экспансии.

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"Многие страны мира и Европы не понимали, насколько опасен Гитлер, до тех пор, пока не случилось то, что случилось. Я не хотел бы, чтобы то же самое произошло на Ближнем Востоке", - сказал Мухаммед бин Салман.

Кронпринц также подчеркнул, что в Саудовской Аравии не считают Иран равным себе соперником, так как экономика Ирана намного слабее саудовской, а его армия не входит даже в пятерку сильнейших в мусульманском мире.

Полная версия интервью с Мухаммедом бин Салманом выйдет в эфире CBS в воскресенье, 18 марта.

Эр-Рияд подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и является сторонником того, чтобы объявить Ближний Восток регионом, свободным от него. Однако еще в 2011 году принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд заявил, что страна может задуматься о разработке собственного оружия, если она будет окружена ядерными Ираном и Израилем.

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Теги: #Иран#Саудовская Аравия#ядерное оружие#Мухаммед бин Салман#Али Хаменеи