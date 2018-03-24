Во Франции умер полицейский, который обменял себя на заложников во время теракта в Требе

На полицейских участках по всей Франции спустили флаги в знак траура.

Во Франции в больнице скончался 44-летний офицер полиции Арно Бельтрам, который обменял себя на заложников во время осады супермаркета в городе Треб.

Как сообщает BBC, в знак траура сегодня на полицейских участках Франции спустили флаги.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что капитан-полковник Бельтрам "погиб, как герой" и проявил "исключительное мужество".

В интервью на радио брат погибшего Седрик сказал, что "это было за гранью служебного долга".

"Он отдал жизнь за незнакомцев. Я уверен, он знал, что у него на самом деле нет шансов. Если это не делает его героем, тогда я не знаю, что сделает", - сказал Седрик.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб рассказал журанлистам, что вчера полиции удалось освободить некоторых заложников, однако одну женщину стрелок вернул в качестве "человеческого щита". Тогда капитан Бельтрам предложил обменяться на заложницу.

Когда полиция услышала выстрелы, они штурмовали супермаркет и застрелили террориста, однако офицер Бельтрам также получил сильные ранения, что и стало причиной смерти.

Напомним, офицер Бельтрам стал четвертой жертвой теракта в городе Треб, что на юге Франции, еще 15 человек пострадали.

Утром 23 марта выходец из Марокко похитил автомобиль, застрелив водителя, после чего открыл огонь по полицейским. Один из сотрудников полиции получил ранение. После этого нападавший захватил заложников в супермаркете города Треб. Во время штурма погибли еще двое людей. В ходе спецоперации один из полицейских обменял себя на заложника, это был офицер Бельтрам.