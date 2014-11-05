Только 3% россиян считают, что РФ должна помочь Украине восстановить контроль над Донбассом

Только 3% россиян считают, что Россия должна помочь Украине восстановить контроль над территориями, оккупированными террористами Донецкой и Луганской «народных республик», 11% считает, что эти территории должны быть приняты в состав РФ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса ВЦИОМ, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

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В частности, отвечая на вопрос, какую позицию должна занять Россия в отношении так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», 43% опрошенных указали: «Не вмешиваться, соблюдать нейтралитет», 23% - признать «ДНР» и «ЛНР» как независимые государства, 11% - принять «ДНР» и «ЛНР» в состав Российской Федерации, 8% - помочь «ДНР» и «ЛНР» расширить автономию, оставаясь в составе Украины, 3% - помочь киевским властям восстановить контроль над территориями «ДНР» и «ЛНР».

15% респондентов затруднились с ответом.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 18-19 октября 2014 г. Опрошено 1,6 тыс. человек в 132 населенных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.