ЕС поддержал обвинения Лондона против России: уже сегодня посла в РФ отзовут в Брюссель для консультаций

16:23, 23 марта 2018
Мир
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Флаги ЕС возле здания Еврокомиссии / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Туск сообщил сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения двухдневного саммита Европейского Союза.

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«Лидеры выразили полную солидарность с Великобританией, осудив нервно-паралитическую атаку в Солсбери. ЕС согласен с правительством Соединенного Королевства, с оценкой, что скорее всего, за эту атаку ответственна Российская Федерация, и нет других возможных объяснений», - сказал он.

Президент ЕС подтвердил, что уже сегодня посол ЕС в Москве был отозван в Брюссель для консультаций.

«Дополнительные шаги ожидаются в понедельник на национальных уровнях. В этих сложных условиях я особенно персонально рад, что, несмотря на сложные переговоры по Brexit, ЕС продемонстрировал единство с Великобританией», - отметил Туск.

Как сообщал УНИАН, экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

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Теги: #Евросоюз#Великобритания#отравление Скрипаля