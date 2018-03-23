ЕС поддержал обвинения Лондона против России: уже сегодня посла в РФ отзовут в Брюссель для консультаций

ЕС соглашается с правительством Объединенного Королевства, с оценкой, что скорее всего, за атаку в Солсбери ответственна Российская Федерация.

Президент Европейского Совета Дональд Туск констатирует, что лидеры Европейского Союза были едины в оценке событий в британском Солсбери - за нервно-паралитической атакой, скорее всего, стоит Россия - других объяснений нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Туск сообщил сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения двухдневного саммита Европейского Союза.

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«Лидеры выразили полную солидарность с Великобританией, осудив нервно-паралитическую атаку в Солсбери. ЕС согласен с правительством Соединенного Королевства, с оценкой, что скорее всего, за эту атаку ответственна Российская Федерация, и нет других возможных объяснений», - сказал он.

Президент ЕС подтвердил, что уже сегодня посол ЕС в Москве был отозван в Брюссель для консультаций.

«Дополнительные шаги ожидаются в понедельник на национальных уровнях. В этих сложных условиях я особенно персонально рад, что, несмотря на сложные переговоры по Brexit, ЕС продемонстрировал единство с Великобританией», - отметил Туск.

Как сообщал УНИАН, экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработали в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.