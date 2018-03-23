"Может, это Надя напугала?": в сети показали пустую Раду в рабочую пятницу (фото)

16:10, 23 марта 2018
Мир
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Пустой зал ВР в рабочий день / twitter.com/chesno_movement

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Фото пустых рабочих мест в украинском парламенте и всего с несколькими нардепами были опубликованы на странице движения "Чесно" в Twitter.

"Так выглядел сессионный совет Верховной Рады в 11:45. К сожалению, такая картина для украинского парламента в пятницу уже стала традиционной", - сказано в сообщении.

Пользователи соцсети возмутились такой безответственностью народных избранников.

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Теги: #Верховная Рада Украины