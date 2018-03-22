В Британии госпитализировали второго полицейского, расследовавшего отравление Скрипаля

По имеющимся данным, полицейский контактировал с объектом, который предположительно имел "вторичное заражение" от отравляющего вещества "Новичок".

В Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который расследовал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Второй офицер полиции, который расследовал нападение нервно-паралитическим веществом на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, проходит лечение из-за вероятного отравления», - говорится в сообщении The Telegraph.

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Эта информация появилась тогда, когда временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что специальная очистка главных мест от наличия остатков химического вещества, связанных с нападением, еще не началась.

Отмечается, что состояние здоровья второго полицейского сейчас ассоциируется с незначительными симптомами, включая раздражение кожи. Он проходит лечение в окружной больнице Солсбери, где экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии.

По имеющимся данным, второй полицейский контактировал с объектом, который предположительно имел «вторичное заражение» от нервно-паралитического вещества «Новичок», поразившего Скрипаля около двух недель назад.

Первый полицейский, детектив сержант Ник Бейли был среди первых людей, которые пытались помочь лежащему Скрипалю и его дочери, когда те были поражены в результате действия нервно-паралитического вещества. Его доставили в больницу после этого. Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя поначалу был в критическом.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского, что повлеко за собой дипломатический конфликт. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выслав из страны 23 британских дипломатов.

Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской разведки МИ-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.