Обама уверен в победе демократов на выборах в сенат

Президент США Барак Обама и его администрация сохраняют оптимизм относительно исхода проходящих во вторник выборов в сенат конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

"Президент и все в Белом доме сохраняют оптимизм", - сказал Эрнест. Ранее в понедельник вице-президент Джо Байден заявил о том, что уверен в том, что большинство в новом сенате завоюют демократы.

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При этом, такую уверенность не разделяют многие наблюдатели, полагающие, что большинство в сенате по итогам голосования может перейти к республиканцам.

Во вторник избираются 435 депутатов палаты представителей конгресса, 36 сенаторов, 36 губернаторов, законодательные собрания 46 штатов. Как ожидается, оппозиционная Республиканская партия сохранит палату представителей конгресса и может отбить контроль над сенатом у Демократической партии. В зависимости от того, насколько упорной будет борьба за сенат, результаты могут быть известны в среду в течение дня. Однако достаточно высока вероятность того, что контроль над сенатом определится по результатам второго тура в штатах, где проходит наиболее жесткая борьба - например, в штате Джорджия второй тур состоится 6 января 2015 года.