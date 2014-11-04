В США проходят выборы в Конгресс

Столько же штатов голосуют и за губернаторов. Обозреватели называют этот плебисцит своеобразным референдумом доверия политике президента США в области занятости, сообщает Евроньюс.

Республиканцам, которые имеют большинство в Палате представителей, не хватает шести кресел, чтобы вернуть себе контроль и над Сенатом. Однако опросы свидетельствуют, что борьба с кандидатами от демократов - ожесточенная, поэтому предсказать результат невозможно.

Читайте такжеУкраина объединила американских демократов и республиканцев - ПайеттПрезидент Барак Обама лично прибыл в штат Коннектикут, чтобы поддержать губернатора Дэна Маллоя, который переизбирается на новый срок.

А лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел верит в успех своих однопартийцев. По его мнению, Америку необходимо направить по новому пути.

Эксперты не исключают, что окончательные результаты выборов будут подитожены только в декабре, и все же склоняются к мысли, что больше шансов на успех имеют кандидаты от Республиканской партии.