Юристы Трампа передали Мюллеру документы по «российскому делу» - WP

03:28, 20 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Обэтом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Отмечается, что адвокаты пошли на передачу документов для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером. Юристы опасаются, что Трамп, склонный к ошибочным утверждениям, может легко подвергнуться воздействию в ходе длинного опроса.

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По данным издания, документы включают краткое резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее юрист Белого дома Тай Кобб прокомментировал сообщения об отставке Мюллера.

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Теги: #Дональд Трамп#расследование Мюллера#российское дело