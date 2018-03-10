СМИ узнали о готовящейся сделке Трампа со спецпрокурором Мюллером

Представители Трампа допускают, что президент согласится на беседу, если спецпрокурор назовет дату окончания следствия.

Адвокаты президента США Дональда Трампа хотят договориться о сделке со спецпрокурором по расследованию «российского дела» Робертом Мюллером.

Читайте такжеБывший советник Трампа отказался сотрудничать со следствием по "российскому делу"

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, адвокаты хотят организовать беседу президента с Мюллером в обмен на скорейшее завершение следствия.

Представители Трампа допускают, что президент согласится на беседу, если спецпрокурор назовет дату окончания следствия или хотя бы части расследования, касающейся американского президента. Они хотят предложить срок в 60 дней с момента, когда состоится беседа, сказал один из источников WSJ.

Также адвокаты хотят обсудить вопросы, которые будут задаваться Трампу в ходе беседы, говорят собеседники издания. По мнению защитников, они должны в основном касаться увольнения Майкла Флинна с должности советника президента по национальной безопасности и Джеймса Коми с поста директора ФБР.

Один из источников отметил, что обсуждение сделки с Мюллером находится на самой ранней стадии.

Как сообщал УНИАН, Роберт Мюллер расследует вмешательство России в выборы президента США в 2016 году и имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа. В феврале сообщалось, что Трамп хочет дать показания Мюллеру несмотря на советы юристов не делать этого.