В Венесуэле сбили неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Владимира Падрино Лопес, одновременно возглавляющего Оперативное стратегическое командование Национальных боливарианских вооруженных сил.

Самолет King 200 был сбит в штате Апуре, указал генерал на своей странице в социальной сети Twitter, сопроводив сообщение фотографией обломков двухмоторного самолета американского производства.

Читайте такжеИдентифицированы тела всех погибших военных со сбитого Ил-76

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы приняла в мае 2012 года закон о защите воздушного пространства, позволяющий вооруженным силам сбивать самолеты, не отвечающие на требование военных летчиков о приземлении.

В октябре 2013 года президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла будет сбивать самолеты наркомафии.