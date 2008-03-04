Саркози и Меркель договорились создать союз

Германия и Франция договорились создать Средиземноморский союз, сообщает радиостанция «Эхо Москвы ».

Предполагается, что новая организация будет открыта для всех 27 стран Евросоюза.

Прежде всего, проект нового союза направлен на объединение нескольких средиземноморских стран, включая Алжир, Тунис и Марокко.

В Средиземноморский союз также может войти Турция, которая хоть и не является членом ЕС, но претендует на особые отношения с Европой.

О желании создать новую организацию канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и президент Франции Николя САРКОЗИ сообщили после своей встречи в Ганновере.

"Сотрудничество ЕС со странами Средиземноморья имеет стратегическое значение", - подчеркнула А.МЕРКЕЛЬ.

Идея создания Средиземноморского союза впервые была озвучена президентом Франции еще весной прошлого года. Германия не сразу поддержала инициативу, а без ее одобрения идея Н.САРКОЗИ не была бы принята Евросоюзом, отмечает «Ассошиэйтед Пресс».

Главной задачей Союза станет выработка согласованной иммиграционной политики, развитие экономики и торговли, продвижение основных ценностей правового государства, а также защита окружающей среды.

Лидеры Германии и Франции предложили внести вопрос о создании Средиземноморского союза в повестку саммита Евросоюза, который пройдет уже на следующей неделе. Сама организация, как ожидается, будет учреждена летом.