У Британии есть доказательства, что Россия тайно разрабатывала "Новичок"

Глава британского МИД заявляет, что доказательства собирались на протяжении последних 10 лет.

Великобритания обладает доказательствами того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества «Новичок».

Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си.

«У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних 10 лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала (вещество – УНИАН) «Новичок», - сказал он.

По его словам, это нервно-паралитическое вещество, которое производится только в России.

Читайте такжеЛондон может обязать окружение Путина отчитаться о своей собственности в Британии - The Guardian

Как сообщал УНИАН, британская сторона утверждает, что именно вещество «Новичок» было использовано для отравления 4 марта в Солсбери осужденного в России экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Мэй назвала это либо прямым действием российского правительства против Великобритании, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки.

Позже в НАТО высказали обеспокоенность использованием нервно-паралитического вещества на территории Альянса и призвали Кремль решить проблемы с Великобританией, включая полное раскрытие информации о программе «Новичок».

В Росси эти обвинения отвергают.