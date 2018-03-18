В Сирии сбит Су-24 армии Асада (видео)

О судьбе экипажа Су-24 пока ничего не известно.

Боевики группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили в регионе Восточный Каламун самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Directorate 4. Момент падения попал на видео.

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На записи видно, как подбитый самолет начинает резко снижаться, оставляя за собой черный след, и падает. Судьба экипажа на данный момент не известна.

Как сообщал УНИАН, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По информации минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира.

Авиакатастрофа Ан-26 стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. За время начала военной операции с участием России в 2015 году, по официальным данным, погибли 82 военнослужащих.