Расследование "дела Скрипаля" займет недели, если не месяцы - Скотленд-Ярд

В настоящее время следователи обнаружили 762 вещдока и изучают около 4 тыс. часов записей с камер слежения.

Расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет недели или даже месяцы.

Читайте такжеВеликобритания готова к дальнейшим шагам в противостоянии с Россией - Мэй

Об этом говорится в заявлении заместителя контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нила Басу. «Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу», - говорится в заявлении.

Из заявления также следует, что полиция получила показания порядка 400 свидетелей, допрос еще сотен запланирован на ближайшие дни. Следователи обнаружили 762 вещдока и изучают около 4 тыс. часов записей с камер слежения. «Они добиваются хорошего прогресса в этом сложнейшем расследовании, которое продлится недели, если не месяцы», - отметил Басу.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению. Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, приостановке контактов на высоком уровне и проверке подозрительных банковских счетов россиян в качестве ответа на преступления. Москва отрицает обвинения.