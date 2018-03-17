Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР

06:56, 17 марта 2018
Мир
36
Си Цзиньпин / REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету South China Morning Post.

Эту инициативу парламентарии, по ее данным, поддержали единогласно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

Читайте такжеВ Китае прошел военный парад при участии 12 тысяч военнослужащих (фоторепортаж)

Вице-председателем КНР китайские народные представители в свою очередь выбрали бывшего секретаря главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищаня.​

South China Morning Post анонсировала его возвращение во властные структуры еще в декабре прошлого года. На заседании в Доме народных собраний за него, как уточняет издание, проголосовали в общей сложности 2996 человек, против высказался только один депутат.

На пост главы постоянного комитета высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных предс­та­ви­те­лей - парламентарии тем временем единогласно избрали ​члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу​.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) (съезд собрания проходит ежегодно) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Отмечается, что собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов "за", два "против", трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа - Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством.

Пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти посты с ​1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.

Традиционно в Китае на съезде Компартии, проходящем перед началом второго пятилетнего срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя по окончании правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#Си Цзиньпин