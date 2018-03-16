Отравление Скрипаля: Столтенберг заявил, что Россия недооценивает союзников Британии

По словам генсека, в НАТО проходит крупнейшее усиление коллективной обороны с момента окончания холодной войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия недооценила "решимость и единство" союзников Британии.

Об этом сообщает ВВС. Так он прокомментировал инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-шпиона РФ и его дочери. По словам генсека, в НАТО проходит крупнейшее усиление коллективной обороны с момента окончания холодной войны.

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Столтенберг отметил, что НАТО не имеет "никаких оснований сомневаться в выводах и оценках британского правительства", которые предусматривают ответственность России.

Он также заявил, что "Великобритания не одинока" и союзники по НАТО находятся в "полной солидарности" с Лондоном.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением относительно дела Скрипаля, указав на нарушение Россией международного права и нападение на суверенитет Британии.