Отравление Скрипаля: Столтенберг заявил, что Россия недооценивает союзников Британии

14:38, 16 марта 2018
Мир
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг / REUTERS

Об этом сообщает ВВС. Так он прокомментировал инцидент с отравлением нервно-паралитическим веществом экс-шпиона РФ и его дочери. По словам генсека, в НАТО проходит крупнейшее усиление коллективной обороны с момента окончания холодной войны.

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Столтенберг отметил, что НАТО не имеет "никаких оснований сомневаться в выводах и оценках британского правительства", которые предусматривают ответственность России.

Он также заявил, что "Великобритания не одинока" и союзники по НАТО находятся в "полной солидарности" с Лондоном.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением относительно дела Скрипаля, указав на нарушение Россией международного права и нападение на суверенитет Британии.

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Теги: #Британия#НАТО#Россия#отравление Скрипаля