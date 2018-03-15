Бойкот Макрона: президент Франции отказался посещать российский павильон на Салоне книги

Хотя Макрон сам позвал Россию на книжный салон, но ввиду последних событий, связанных с отравлением Скрипаля, он не будет посещать российский стенд.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен посещать российский стенд на Салоне книги, который открывается для публики завтра в Париже.

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В мае 2017 года Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сам предложил России поучаствовать в Салоне книги во Франции.

Бойкот русского павильона - это первая мера из тех, которые французское правительство намерено применить в ближайшие дни, чтобы поддержать Великобританию, заявившую о том, что Россия причастна к отравлению бывшего российского разведчика в Лондоне Сергея Скрипаля, передает kommersant.ru.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в критическом, но "стабильном" состоянии. Также в серьезном состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.