"Работаем в пользу других": Дуда раскритиковал членство Польши в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда сетует, что много вопросов опять "решаются в отдаленных столицах".

Президент Польши Анджей Дуда во время рабочего визита в Каменную Гуру резко раскритиковал членство своей страны в Евросоюзе.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на польские СМИ, в выступлении накануне он сравнил пребывание Польши в ЕС с годами безгосударственности с 1795 по 1918 годы.

"Очень часто люди говорят: "Зачем нам та Польша, самое важное - Европейский Союз" (...) Господа, поэтому вспомните 123 года разделения, когда Польша потеряла свою независимость и исчезла с карты в конце XVIII века", - отметил Дуда.

Читайте такжеЕвропарламент проголосовал за жесткие санкции против Польши

По словам Дуды, многие надеялись, что благодаря Евросоюзу наконец закончатся споры, восстания и войны. "Но вскоре все поняли, что войны продолжаются и авантюры продолжаются, только мы не имеем влияния, и мы сами не решаем, - цитирует Дуду польский Newsweek. - Теперь где-то далеко, в отдаленных столицах, решаются наши дела. Именно туда идут деньги, которые мы зарабатываем, и фактически, мы работаем в пользу других".

Эти слова Анджея Дуды вызвали волну критики в польских СМИ и соцсетях.

Напомним, отношения между польским правительством, контролируемым национал-консервативной партией "Право и справедливость" (Пис) и Евросоюзом остаются напряженными.

Брюссель критикует судебную реформу в Польше, а также ограничения свободы слова. Резкую критику во многих странах вызвало и принятие в Польше закона об институте национальной памяти.