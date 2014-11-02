В Германии украли ворота концлагеря «Дахау»

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Охранники мемориала обнаружили пропажу утром в воскресенье. Полиция уже провела поиски «по горячим следам», но они пока не дали никаких результатов. По предварительной версии следствия, за кражей могут стоять неонацисты или странные коллекционеры.

Преступники воспользовались тем, что мемориал скорби не оснащен видеокамерами наблюдения — там круглосуточно дежурят охранники. Злоумышленники воспользовались их пересменкой.

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Глава мемориала в Дахау Габриэле Хаммерман назвал произошедшее «надругательством», директор фонда «Баварский мемориал» Карл Фреллер сказал, что эта кража — «позорный поступок».

Дахау — один из первых концентрационных лагерей в нацистской Германии. Он был основан еще в 1933 году, через месяц после поджога Рейстага. В войну Дахау был известен как один из самых ужасных концлагерей, где регулярно проводились медицинские эксперименты над заключёнными. Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты регулярно посещали с инспекционными поездками Дахау, где наблюдали за этими опытами.

Arbeit macht frei в переводе с немецкого означает «Труд делает свободным» или «Труд освобождает». Изначально это заголовок романа немецкого писателя Лоренца Дифенбаха, вышедшего в Вене в 1872 году. К началу двадцатого века она стала популярна среди немецких националистов. Использовалась как циничная насмешка в нескольких концлагерях. Вывеска с этой надписью в Дахау стала одной из наиболее известных.