В НАТО расценили отравление Скрипаля как первую атаку на Альянс с использованием нервного агента

Союзники НАТО выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении текущего расследования и призвали Россию рассмотреть вопросы связанные с делом Скрипаля.

НАТО призвал Россию ответить на ультиматум Британии, который выдвинула России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением нервно-паралитическим газом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление после брифинга Британии для союзников в штаб-квартире НАТО.

Отмечается, что в НАТО призвали Россию полностью раскрыть подробность программы «Новичок».

«Союзники выразили глубокую озабоченность в связи с первым наступательным использованием нервного агента на территории Североатлантического союза с момента основания НАТО», - говорится в заявлении альянса.

«Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении текущего расследования и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия», говорится в заявлении.