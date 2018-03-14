В НАТО расценили отравление Скрипаля как первую атаку на Альянс с использованием нервного агента

15:35, 14 марта 2018
Мир
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Место отравления экс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление после брифинга Британии для союзников в штаб-квартире НАТО.

Отмечается, что в НАТО призвали Россию полностью раскрыть подробность программы «Новичок».

«Союзники выразили глубокую озабоченность в связи с первым наступательным использованием нервного агента на территории Североатлантического союза с момента основания НАТО», - говорится в заявлении альянса.

«Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении текущего расследования и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия», говорится в заявлении.

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Теги: #НАТО#Сергей Скрипаль