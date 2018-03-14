Рост коррупции и деградация соцсферы: в Москве презентовали доклад о реальных достижениях России за годы правления Путина

Кроме прочего, в документе заявляется о незаконной аннексии Крыма и формировании на территории оккупированого Донбасса и «республик», ведущих боевые действия против украинской армии при финансовой и армейской поддержки со стороны России.

В Москве презентован экспертный доклад «Путин. Итоги. 2018» о реальных достижениях России за годы правления действующего президента.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, доклад презентовали российские оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Милов.

Авторы посвятили этот документ памяти Бориса Немцова, который был автором идеи о серии докладов об истинных итогах правления Путина, о которых умалчивает российская пропаганда.

На презентации Милов заявил, что раньше аналогичные доклады издавались в России без проблем и свободно, но сейчас ситуация изменилась.

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«Нам не дали возможности воспользоваться услугами ни одной типографии. Такой прессинг со стороны ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом», - сказал Милов.

При этом он подчеркнул, что доклад основан на официальных данных российской статистики, но силовики боятся распространения критической информации перед «переназначением Путина».

Яшин подчеркнул, что вопреки законам и Конституции, в РФ не запрещено критиковать президента, а общество имеет право на независимую информацию.

По словам Яшина, последние годы могли стать «золотой эпохой» для России, поскольку только от продажи нефти и газа выручка составила 3,3 трлн. долл. и сейчас возникает вопрос, «где это всё».

В докладе подчёркивается, что в России заявляют, что за годы президентства Путина Россия «встала с колен», «добилась невероятных успехов, влияния и процветания».

Авторы настоящего документа с цифрами и фактами показывают, что все это не более, чем блеф.

«В стране выросли расслоение и коррупция, вот уже десять лет, как экономический рост прекратился, соцсфера деградирует. Доклад раскрывает глаза на драматические реалии политики-экономической модели, о которых не расскажут по государственному телевидению», - говорится в документе.

Доклад состоит из девяти глав, в которых говорится о 20 «потерянных» годах при Путине, в результате чего Россия далека «от процветания и больше похожа на криминально-олигархическую диктатуру третьего мира».

В частности, указывается, что за последние 18 лет число чиновников удвоилось и почти в два раза превышает количество чиновников в советские годы.

При этом подчёркивается, что «за путинские военные авантюры за рубежом России приходится платить немалую цену». Помимо прямых расходов на военные операции за рубежом за последние годы резко выросли расходы на компенсации членам семей погибших военнослужащих. Если в 2016 году на эти нужды закладывалась 7 млрд рублей, то в последние годы - 20-21 млрд руб, а в 2020 году этот показатель должен вырасти до 23 млрд руб.

При этом указывается на рост расходов на госпропаганду.

«Хорошо оплачиваемые чиновники от госпропаганды - залог путинского спокойствия и возможность продолжать безнаказанно грабить страну», - говорится в докладе.

Кроме этого, в документе заявляется о незаконной аннексии Крыма и формировании на территории оккупированого Донбасса и «республик», ведущих боевые действия против украинской армии при финансовой и армейской поддержки со стороны России.

Как сообщал УНИАН, Кремль анонсировал поездку Путина в оккупированный Крым. Президент РФ осмотрит Крымский мост и побывает в Севастополе.