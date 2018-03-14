Новый способ разминирования: израильский снайпер обезвредил бомбу одним выстрелом (видео)
12:45, 14 марта 2018Мир
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Так изобретательный израильский стрелок сэкономил время и нервы своим коллегам-саперам.
Израильский снайпер обезвредил выявленную бомбу одним выстрелом
В районе Самарии израильский снайпер обезвредил заложенную палестинцами бомбу одним выстрелом.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Недолго думая, снайпер решил обезвредить ее по-своему. Так изобретательный израильский стрелок сэкономил время и нервы своим коллегам-саперам.
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