Новый способ разминирования: израильский снайпер обезвредил бомбу одним выстрелом (видео)

Так изобретательный израильский стрелок сэкономил время и нервы своим коллегам-саперам.

В районе Самарии израильский снайпер обезвредил заложенную палестинцами бомбу одним выстрелом.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Недолго думая, снайпер решил обезвредить ее по-своему. Так изобретательный израильский стрелок сэкономил время и нервы своим коллегам-саперам.

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Ранее сообщалось, что в сирийской Восточной Гуте после адских обстрелов началось гуманитарное перемирие.