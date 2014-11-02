Во время протестов во Франции задержаны десятки протестующих

В частности в Нанте и Тулузе произошли массовые столкновения между участниками акции протеста и полицией, сообщает DW.DE со ссылкой на информационное агентство dpa.

В демонстрации в Нанте, по данным полиции, приняло участие почти 800 человек. Почти четверть из них устроили беспорядки и начали бросать в полицейских бутылки и другие предметы. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. В центральной части Тулузы на акцию протеста вышло около 600 человек. В других городах - Лилле, Авиньоне, Бресте, Амьене, Монпелье и Бордо, в демонстрациях приняло участие от 100 до 200 человек.

Волна беспорядков прокатилась по Франции через неделю после гибели участника демонстрации вблизи Тулузы против сооружения плотины на юго-востоке страны. 21-летнего активиста движения защиты природы вероятно смертельно ранил взрыв гранаты, которую применила полиция. Премьер-министр и министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс и Бернар Казньов резко осудили насилие во время протестов. При этом министр внутренних дел запретил полиции использовать гранаты.