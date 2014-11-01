Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М" (фото)
19:44, 01 ноября 2014Мир
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В России, на космодроме «Плесецк» состоялся успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» шахтного базирования.
Министерство обороны РФ
Об этом сообщает Минобороны РФ.
"1 ноября в 9 час. 20 мин. (мск) совместным боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны с космодрома Плесецк произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РТ-2ПМ2 «Тополь-М» шахтного базирования", - говорится в сообщении.
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