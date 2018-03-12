Путин признался, что отдал приказ сбить пассажирский самолет в 2014 году

В 2014 году президент России Владимир Путин отдал приказ спецслужбам сбить самолет, который летел из Харькова в Турцию.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году он отдал приказ сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи, на борту которого, по имеющейся тогда информации, находилась бомба.

В двухчасовом документальном фильме "Путин" глава российского государства рассказал журналисту-пропагандисту Андрею Кондрашову о телефонном звонке от сотрудников службы безопасности о захвате самолета, который летел из Харькова в Стамбул. Захватчики самолета требовали посадки в Сочи, сообщает Reuters.

Читайте такжеПутин заявил, что возврат аннексированного Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", – рассказал президент России в фильме.

Речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Тогда, как говорится в фильме, пилоты сообщили, что у одного из пассажиров была бомба.

Путин рассказал, что он обратился за советом к сотрудникам службы безопасности, которые ему сообщили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы самолет был сбит. "Я сказал им: действуйте согласно плану", – говорит российский президент.

Вскоре выяснилось, что информация была ложной: пассажир, угрожавший взрывом, был пьян.