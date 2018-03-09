Собачья терапия: в Сиднее собак привлекли к работе в суде со свидетелями (видео)

Тысяча собак-волонтеров раньше успела утешить пациентов больниц, приютов для престарелых и тюрем.

В Австралии специально отобранные собаки вместе со своими хозяевами-волонтерами заходят в сиднейский суд, чтобы пообщаться с участниками судебных процессов.

Об этом говорится в сюжете ТСН. «Собаки могут сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно, менее напряженно и встревожено», - говорит представительница организации.

Тысяча собак-волонтеров из этой организации раньше успела утешить пациентов больниц, приютов для стариков и даже тюрем. В качестве эксперимента собачек пригласили поработать и со свидетелями в суде. Владельцы собак говорят, что помощь четвероногих бесценна, особенно, когда показания дают дети или когда слушают дела о домашнем насилии.

«Многие женщины плачут, они очень расстроены. Но за каких-то 5-10 минут взаимодействия они улыбаются», - добавляют волонтеры.

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В сам зал суда собачек не пускают, чтобы те не отвлекали внимание участников процесса. Впрочем, в помещении достаточно комнат, где свидетели могут пообщаться с собаками. И работники суда уверены, что такой контакт действительно помогает.

«Снижение тревожности в суде означает лучшие показания, лучшие выступления и надежные доказательства», - говорит сотрудник суда.

Свое сотрудничество с собаками австралийские суды только будут расширять. Впоследствии отвлечься во время общения с четвероногими можно будет в 10 судах столицы и регионов.

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