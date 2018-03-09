Мэй обещает "уместный" ответ на отравление российского экс-шпиона

Британский премьер призвала дать полиции время и пространство на расследование

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала «уместный» ответ в случае подтверждения ответственности России за отравление бывшего российского агента и его дочери.

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«Но давайте дадим полиции время и пространство, чтобы провести расследование, – сказала Мэй, выступая на телевидении. – Разумеется, если нужно будет принять меры, правительство сделает это должным образом в должное время, основываясь на лучших доказательствах», передает Голос Америки.

Министр внутренних дел страны Эмбер Радд, выступая в парламенте, отметила: «Применение нервнопаралитического вещества на территории Великобритании – вопиющий и безответственный поступок. Это было жестокое и публичное покушение на убийство».

Как рассказал представитель полиции британскому каналу Sky News, в результате распыления нервнопаралитического вещества у торгового центра в Солсбери пострадал в общей сложности 21 человек.

Три человека до сих пор находятся в больнице: предполагаемый объект покушения, бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также британский полицейский Ник Бэйли, поспешивший им на помощь, когда их обнаружили без сознания на скамейке перед торговым центром. По данным на вечер четверга, Скрипаль и его дочь по-прежнему находились без сознания и в критическом состоянии. Бэйли также находится в тяжелом состоянии, но он в сознании.