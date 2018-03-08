На инаугурации президента Чехии депутаты вышла из зала в знак протеста

19:01, 08 марта 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает "Радио Свобода", так парламентарии выразили протест против нападения Земана на общественное Чешское телевидение и некоторых журналистов.

После принесения присяги в средневековом Владиславском зале Пражского града Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09", а также набросился и на журналистов нескольких частных средств информации.

В ответ на такие действия президента зал покинула группа депутатов обеих палат парламента Чехии от "TOP 09" и еще двух правых или правоцентристских партий, которые также сейчас находятся в оппозиции.

Позже они заявили, что причиной их протеста было именно нападение президента на независимые средства массовой информации, в первую очередь на ведущую в стране общественную телекомпанию.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Чехии состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам обработки 100% бюллетеней победил действующий лидер страны Милош Земан.

Так, согласно информации, Земан набрал более 51,36% голосов. Его соперник проевропейский Иржи Драгош набрал 48,63% голосов избирателей.

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Теги: #президент Земан#выборы в Чехии