На инаугурации президента Чехии депутаты вышла из зала в знак протеста

После принесения присяги Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09", а также набросился и на журналистов нескольких частных средств информации.

В Чехии во время торжественной церемонии инаугурации президента Милоша Земана на второй срок группа депутатов парламента демонстративно вышла из зала.

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Как сообщает "Радио Свобода", так парламентарии выразили протест против нападения Земана на общественное Чешское телевидение и некоторых журналистов.

После принесения присяги в средневековом Владиславском зале Пражского града Земан раскритиковал Чешское телевидение за якобы приверженность ныне оппозиционной правоцентристской партии "TOP 09", а также набросился и на журналистов нескольких частных средств информации.

В ответ на такие действия президента зал покинула группа депутатов обеих палат парламента Чехии от "TOP 09" и еще двух правых или правоцентристских партий, которые также сейчас находятся в оппозиции.

Позже они заявили, что причиной их протеста было именно нападение президента на независимые средства массовой информации, в первую очередь на ведущую в стране общественную телекомпанию.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Чехии состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам обработки 100% бюллетеней победил действующий лидер страны Милош Земан.

Так, согласно информации, Земан набрал более 51,36% голосов. Его соперник проевропейский Иржи Драгош набрал 48,63% голосов избирателей.