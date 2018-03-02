Кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года - СМИ

Бывший завхоз посольства РФ заявил, что по просьбе предполагаемого организатора поставок несколько раз отправлял его чемоданы, упакованные как дипломатическая почта.

ФСБ РФ проверяет информацию о том, что кокаин из Аргентины поставлялся в Россию с 2012 года.

Об этом сообщает "Коммерсант". Из показаний бывшего завхоза посольства РФ в Буэнос-Айресе следует, что он по просьбе предполагаемого организатора поставок Андрея Ковальчука несколько раз отправлял его чемоданы, упакованные как дипломатическая почта, с помощью военно-транспортной авиации через столицу Уругвая Монтевидео в Москву. За каждый чемодан завхоз, по его словам, получал $1 тыс.

Как следует из показаний Али Абянова, которые он давал еще в качестве подозреваемого следователю следственного департамента МВД, он работал завхозом в посольстве России в Аргентине с августа 2011 года.

Примерно в середине 2012 года, по его словам, ему на служебный телефон позвонил Андрей Ковальчук, с которым они вскоре встретились. Господин Ковальчук, представившись ему сотрудником службы безопасности посольства РФ в Германии (в самом посольстве это категорически отрицают), попросил отвезти его в аэропорт Буэнос-Айреса.

Подогнав к гостинице, где жил Андрей Ковальчук, свой Hyundai Santa Fe, завхоз погрузил в него вещи своего нового знакомого, среди которых оказался «очень тяжелый чемодан, весом килограммов 25–30». Уже когда они подъехали к аэропорту, господин Ковальчук попросил завхоза отправить его чемодан позже, «когда будет готов самолет». При этом господин Ковальчук пояснил, что внутри находятся дорогое вино, кофе и подарки. «Внутрь я не заглядывал»,— сообщил на допросе господин Абянов, полагавший, что в чемодане 20–25 бутылок вина, «так как по весу это совпадало». Привезя багаж в посольство, он по указанию своего знакомого в конце 2012 года отправил его «грузовым российским самолетом» из аэропорта Монтевидео.

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История повторилась в 2014 году, когда, согласно показаниям господина Абянова, он по просьбе Андрея Ковальчука оставил на хранении в посольстве уже два чемодана. Как и прежде, по словам отправителя, в багаже находились дорогое вино, кофе и печенье. «Ничего криминального там нет»,— успокоил своего знакомого господин Ковальчук. Однако при этом он попросил обернуть чемоданы в специальную упаковочную бумагу, обвязать бечевкой и поставить сургучные печати. «Обычно так запаковывается дипломатическая почта, которая не подвергается досмотру»,— сообщил следователю господин Абянов, снова отправивший груз через столицу Уругвая в Россию. На этот раз, по его словам, чемоданы оказались на борту военно-транспортного самолета.

Аналогичным способом были упакованы в 2015 году еще два чемодана, полученные от Андрея Ковальчука, которые завхоз несколько месяцев хранил в посольском гараже. Затем к ним прибавились еще десять чемоданов, полученные, по словам подозреваемого, от того же господина Ковальчука.

Последний также утверждал, что в них кофе и изделия из полудрагоценных камней. Весь груз по просьбе господ Ковальчука и Абянова один из сотрудников посольства по фамилии Дронов упаковал как дипломатическую почту. Все чемоданы лежали в гараже посольства, а летом 2016 года, незадолго до окончания своей командировки и возвращения в Россию, господин Абянов перевез их в подсобку школы. «Не хотел, чтобы они мешались в гараже»,— объяснил фигурант расследования.

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Уезжая, завхоз сообщил о чемоданах своему сменщику Игорю Рогову. С последним господин Ковальчук собирался договориться, но бдительный завхоз, как следует из материалов уголовного дела, устроил проверку чемоданов, в ходе которой были найдены 362 кг кокаина. Сам господин Абянов утверждает, что узнал о содержимом чемоданов уже после своего задержания в конце прошлого года. «Я думал, что совершаю контрабанду вина, кофе и полудрагоценных камней»,— отметил господин Абянов.

Источники в военно-транспортной авиации подтвердили, что в 2012–2015 годах полеты в страны Латинской Америки, включая Уругвай, действительно осуществлялись, «но были единичными». Перевозку на бортах чемоданов с наркотиками военные отрицают.

Как сообщалось, главный фигурант этого дела считает, что наркотики подброшены на территорию посольства РФ аргентинской полицией при участии американских спецслужб.