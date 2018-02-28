Виновата Америка: фигурант "кокаинового дела" заявил о провокации спецслужб США

Главный фигурант этого дела считает, что наркотики подброшены на территорию посольства РФ аргентинской полицией при участии американских спецслужб.

Обнаруженный в школе российского посольства в Буэнос-Айресе наркотик появился там в результате провокации. Об єтом заявил заочно обвиняемый МВД России в организации контрабанды кокаина из Аргентины Андрей Ковальчук.

Читайте такжеДело о кокаине: жандармерия Аргентины заявила о подлинности фото с правительственным самолетом РФ«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», - заявил его адвокат.

Ковальчук настаивает, что в 12 чемоданах, обнаруженных в школе, находились не наркотики, а кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. По словам адвоката, у его подзащитного есть «все чеки, квитанции и свидетели», которые это подтверждают. «Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства стало известно в середине февраля. Наркотик был найден в декабре 2016 года. Почти 400 кг кокаина предназначались для отправки в Россию. С территории Аргентины контрабанду курировали русскоязычный полицейский Иван Близнюк и сотрудник охраны аэропорта Александр Чикало.

В декабре 2017 года в рамках совместной спецоперации двух стран чемоданы отправили в Россию наполненными мукой. При этом не известно, как именно они были доставлены. Груз встретили бывший сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Их задержали, затем суд арестовал их до 13 апреля. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук, как полагаетФСБ, скрывается в Германии.