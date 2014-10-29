Во Франции отрицают план передачи "Мистраля" России в ноябре

Французская сторона не подтверждает на настоящий момент назначения даты передачи первого универсального десантного корабля типа "Мистраль" России на 14 ноября.

Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Елисейского дворца. "На данный момент у нас нет никаких сведений об этом. Направляйте письменный запрос", - сказал сотрудник Елисейского дворца. Читайте такжеРоссийский вице-премьер сказал, когда Франция передаст первый "Мистраль"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter