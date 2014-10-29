Во Франции отрицают план передачи "Мистраля" России в ноябре
16:35, 29 октября 2014Мир
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Французская сторона не подтверждает на настоящий момент назначения даты передачи первого универсального десантного корабля типа "Мистраль" России на 14 ноября.
Франция не подтвердила заявление российской стороны / info-prom.com.ua
Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Елисейского дворца.
"На данный момент у нас нет никаких сведений об этом. Направляйте письменный запрос", - сказал сотрудник Елисейского дворца.
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