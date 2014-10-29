Заместитель генсека НАТО пророчит России изоляцию

11:18, 29 октября 2014
Мир
0

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Росія опиниться в ізоляції / Фото УНІАН

Россия будет в изоляции, пока не научится уважать суверенитет других государств и их выбор, заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Читайте такжеВопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, поскольку Киев об этом не просил

А сам генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину ради стабильности и демократического пространства в Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter