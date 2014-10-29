Заместитель генсека НАТО пророчит России изоляцию
11:18, 29 октября 2014Мир
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Россия окажется в изоляции / Фото УНИАН
Россия будет в изоляции, пока не научится уважать суверенитет других государств и их выбор, заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.
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А сам генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину ради стабильности и демократического пространства в Европе.
Заместитель генсека НАТО пророчит России изоляцию
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