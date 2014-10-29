Заместитель генсека НАТО пророчит России изоляцию

Россия будет в изоляции, пока не научится уважать суверенитет других государств и их выбор, заявил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

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А сам генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину ради стабильности и демократического пространства в Европе.