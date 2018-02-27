Россия играет в Сирии роль поджигателя и пожарника - американский генерал

Представитель американского командования раскритиковал действия Кремля в Сирии.

Россия занимается дестабилизацией ситуации в Сирии, преследуя собственные интересы, а потом изображает из себя миротворца. Об этом заявил руководитель центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.

Читайте такжеВ сирийской Восточной Гуте после адских обстрелов началось гуманитарное перемирие"В политическом и военном отношении Москва играет роль как поджигателя, так и пожарного", - отметил он. По мнению военного, Кремль сознательно и целенаправленно подпитывает напряжение в Сирии. "Затем Россия выступает в качестве арбитра, разрешая споры, пытаясь подорвать и ослабить позиции каждой партии Сирии", - пояснил Вотел, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, накануне президент России Владимир Путин объявил так называемую "гуманитарную паузу" в регионе Восточная Гута около Дамаска в Сирии. Об этом сообщил министр вооруженных сил РФ Сергей Шойгу. Пауза будет действовать с 9 часов до 14 ежедневно. Такое решение, как отмечается, было принято после резолюции Совета безопасности ООН по прекращению огня в Сирии.