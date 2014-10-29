Жириновский пугает Украину псковской дивизией

Также политик "пожертвовал на нужды Новороссии" разнообразные продукты питания, передает ТСН.

Свою помощь "ЛНР и ДНР" он приравнял освобождению Украины от фашистских захватчиков.

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Выступая перед своими однопартийцами, Жириновский сказал, что Украина всегда была неотъемлемой частью или Российской империи, или СССР.

По его словам украинские националисты захотели властвовать миром, но "одной псковской дивизии хватит, чтобы Украина прекратила свое существование".