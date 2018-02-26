Партия Меркель дала "зеленый свет" новому правительству Германии

На партийном съезде ХДС подавляющее большинство делегатов высказалось за принятие коалиционного соглашения с ХСС и СДПГ. Против проголосовали только 27 из почти тысячи присутствующих.

Консервативная партия Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет действующая канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), поддержала текст коалиционного соглашения с Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Во время партийного съезда ХДС в Берлине в понедельник, 26 людого, делегаты подавляющим большинством голосов проголосовали за принятие текста соглашения, сообщает DW.

Против сделки выступило лишь 27 из почти тысячи участников партийного мероприятия, говорится в сообщении. Ранее на принятии коалиционного соглашения настаивало руководство партии, в том числе и сама Меркель.

На съезде ХДС в понедельник также было утверждено Аннегрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) на посту генерального секретаря партии. Ее многие в кругах наблюдателей и экспертов называет возможной преемницей Меркель на посту председателя ХДС.

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Таким образом уже две с 3 партий-участниц будущей коалиции формально поддержали соглашение. Первым его в начале февраля одобрило руководство сестринской баварской партии Меркель - Христианско-социальный союз (ХСС). Теперь все взгляды направлены на СДПГ, которая решила пойти наименее традиционным путем и отдать решение об участии в будущей коалиции на усмотрение всех членов партии. 4 марта должны обнародовать результаты партийного голосования членов СДПГ по соглашению. Впрочем, опросы дают основания с уверенностью ожидать положительный результат.

Согласно договоренностям, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. Кроме того, ХДС, согласно с коалиционным соглашением, получит шесть министерских портфелей. Накануне канцлер представила кандидатов на министерские должности от ХДС.

Столько же министерств перепадет и социал-демократам, хоть на вибрах 24 сентября прошлого года они получили гораздо меньше голосов, чем ХДС. Еще три министерства возглавят представители баварского ХСС.