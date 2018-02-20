В Германии растет популярность правопопулистской партии, которая поддерживает политику Путина

Согласно результатам опроса, «Альтернатива для Германии» набирает сейчас 16 процентов, социал-демократы – 15,5 процентов, распределяя таким образом второе и третье места соответственно.

Правые с ультра-консервативной популистской партии «Альтернатива для Германии» обогнали левую «Социал-демократическую партию» за симпатиями избирателей в Германии.

Об этом сообщили социологи 19 февраля по результатам нового опроса общественного мнения, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild, передает Радио Свобода.

Согласно результатам, «Альтернатива для Германии» набирает сейчас 16 процентов, социал-демократы – 15,5 процентов, распределяя таким образом второе и третье места соответственно. Блок ХДС/ХСС и ее лидер Ангела Меркель остаются на первом месте с 32 процентами.

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Это впервые, когда «Альтернатива для Германии», которая получила 12,7 процента на общих выборах в сентябре, опережает «Социал-демократическую партию», которая имела 20,5 процента в осеннем голосовании (худший результат с 1949 года).

Аналитики говорят, что популярность «Социал-демократической партии» резко упала после того, как ее руководство приняло формат «большой коалиции» с консерваторами Меркель после сентябрьских выборов. Будет ли создано новое правительство Меркель вместе с социал-демократами зависит от голосования партийцев 4 марта.

Отметим, руководство партии откровенно поддерживает антиевропейский российский режим Владимира Путина и его агрессивную политику в Украине.