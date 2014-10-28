Польша раскроет подробности плана укрепления восточной границы в ноябре

Об этом сообщил вице-глава польского правительства и министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире Польского радио.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, польский политик назвал преждевременным озвучивать данные о том, насколько может быть увеличена численность военных в гарнизонах на восточных границах Польши.

"Мы представим его в ноябре. Мы не хотим, чтобы это был только план министерства обороны, работает над ним несколько министерств, сотрудничаем с Советом национальной безопасности. Мы хотим сломать такое узкое мышление, что за оборону страны отвечают только войска или спецслужбы", - сказал министр.

Он также отметил, что не говорил агентству Assosiated Press, что на восток страны будет отправлено дополнительно "тысячи военных", а журналист агентства сама сделала такой вывод.

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"Информация агентства правдивая, но заголовок мог наделать недоразумение, ибо читатель мог сделать вывод, что уже сейчас тысячи солдат садятся на танки и едут на восток", - сказал министр, отметив, что на самом деле идет речь о плане, который будет реализовываться несколько лет.

Семоняк отметил, что в восточных регионах Польши есть достаточно много заброшенных военных гарнизонов, которые требуют инвестиций, и собственно они будут "укрепляться".

Он тоже подчеркнул, что усиление воинских частей на границе с Украиной, Беларусью и Россией не является лишь реакцией на украинско-российский конфликт, а частью долгосрочного плана усиления обороноспособности Польши.

Как сообщал УНИАН, вчера Assosiated Press сообщила со ссылкой на Семоняка, что польская власть планирует увеличить количество военных по меньшей мере в трех гарнизонах на востоке страны (в Седльцах, Хелме и Сувалках) до 90% из запланированного количества военных из нынешних 30%. Кроме этого, министерство обороны планирует отправить в эти гарнизоны дополнительную тяжелую технику.