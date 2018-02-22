СМИ узнали, зачем Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 (видео)
Вчера на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) прибыли российские Су-57.
Эту информацию подтвердили топ-менеджер одного из российских предприятий оборонной промышленности, а также источник в органах военного управления РФ, передает "Коммерсант".
Читайте также"Бьют по всему" и каждую минуту: очевидцы рассказали об ужасах осады Восточной ГутыТочное количество направленных в Сирию самолетов они не назвали, однако на фотографиях, появившихся в интернете, в воздухе были замечены два Су-57.
Однако один из собеседников издания уточнил, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения российских истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года. Первый этап государственных испытаний уже завершен, второй этап планируется завершить в 2019 году.
По данным сирийских активистов, два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) February 21, 2018
2 Su-57
4 Su-35
4 Su-25
1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7