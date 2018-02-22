СМИ узнали, зачем Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 (видео)

16:04, 22 февраля 2018
Мир
5866 0
Два Су-57 заметили в Сирии / фото twitter.com/WaelAlHussaini

Эту информацию подтвердили топ-менеджер одного из российских предприятий оборонной промышленности, а также источник в органах военного управления РФ, передает "Коммерсант".

Читайте также"Бьют по всему" и каждую минуту: очевидцы рассказали об ужасах осады Восточной ГутыТочное количество направленных в Сирию самолетов они не назвали, однако на фотографиях, появившихся в интернете, в воздухе были замечены два Су-57.

Однако один из собеседников издания уточнил, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения российских истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года. Первый этап государственных испытаний уже завершен, второй этап планируется завершить в 2019 году. 

По данным сирийских активистов, два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия в Сирии#российские истребители#Су-57 в Сирии