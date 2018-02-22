СМИ узнали, зачем Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 (видео)

По данным СМИ, новейшие российские истребители Су-57 прибыли на испытание в Сирию.

Вчера на авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) прибыли российские Су-57.

Эту информацию подтвердили топ-менеджер одного из российских предприятий оборонной промышленности, а также источник в органах военного управления РФ, передает "Коммерсант".

Читайте также"Бьют по всему" и каждую минуту: очевидцы рассказали об ужасах осады Восточной ГутыТочное количество направленных в Сирию самолетов они не назвали, однако на фотографиях, появившихся в интернете, в воздухе были замечены два Су-57.

Однако один из собеседников издания уточнил, что Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения российских истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года. Первый этап государственных испытаний уже завершен, второй этап планируется завершить в 2019 году.

По данным сирийских активистов, два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии.