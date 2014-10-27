The Telegraph: У России есть новая миссия для Генерала Зима

Об этом пишет Дэвид Блэр в своей статье «У России есть новая миссия для Генерала Зима», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

В течение нескольких месяцев каждый год, российские лидеры всегда были в состоянии призвать грозного военачальника, который прогнал Наполеона и Гитлера. Генерал Зима, самый опасный и ежегодно надежный солдат в российской армии, специализируется на использовании сугробов, покрытых льдом дорогах и температурах, пробирающих до костей, чтобы заморозить армии противника в пути. Еще ни разу он не подводил Россию.

Очень скоро, президент России Владимир Путин надеется дать Генералу Зима новое задание. Вместо того, чтобы остановить вторжение, его миссией будет присоединиться к борьбе России против Украины и Запада. Впрочем, это кризис, который никогда не исчезал. Пока наше внимание было сосредоточено на появлении предполагаемого «Исламского государства» на Ближнем Востоке, Путин выступил спонсором рождения новой страны на европейском континенте.

С населением около трех миллионов, Новороссия - или «Новая Россия» - охватывает большую территорию Донбасса на востоке Украины. Эта территория живет под властью промосковских боевиков, чьи оружие, обучение, командиры и пехотинцы, - все любезно предоставлены Путиным. Как люди в Крыму, которые были поглощены Россией в марте, жители Новороссии не смогли проголосовать на парламентских выборах в Украине. Эта борьба предоставила возможность отважным людям, которых отпугивали снайперскими пулями во время революции в феврале, начать перестраивать Украину как подлинную европейскую демократию.

У многих украинцев есть глубокие опасения по поводу своего нового президента, Петра Порошенко. Действительно, он поддержал революцию еще до того, как ее успех казался вероятным. И он говорит правильные вещи о реформе. Но сохраняется мучительное подозрение, что, как миллиардер с многолетним опытом работы в авгиевых конюшнях украинской политики, Порошенко представляет старый порядок.

Если у них двоякое отношение к своему президенту, то, тем не менее, ни один украинец не сомневается в отношении Путина. Он решительно настроен задушить перспективы революции и блокировать путь Украины в европейском направлении.

Так что не обманывайтесь видом украинцев, мирно стоящих в очереди, чтобы проголосовать в выходной. Путин по-прежнему одерживает верх в этой борьбе. До сих пор, он оставался непреклонным перед лицом американских и европейских санкций; даже уничтожение малазийского самолета MH17 его любимыми повстанцами не имело никакого значения. Этот случайный акт кровопролития, в результате которого погибли 298 человек только из-за того, что пролетали над Украиной, безусловно, доказал, что Путин не знает стыда.

Был только один момент, когда казалось, что его планы могут рухнуть. Еще в августе, решительное украинское военное наступление начало захватывать территорию у повстанцев. В течение нескольких недель, это выглядело так, будто Порошенко может отбить Донбасс. Тогда Путин послал тысячи российских боевых войск через границу в Украину, при поддержке танков и артиллерии. Это темное вторжение остановило украинское наступление и вынудило Порошенка подписать соглашение о прекращении огня в Минске 5 сентября.

В сущности, та сделка заморозила ситуацию на местах и ​​дала возможность рождению Новороссии. Старый Советский Союз имеет небольшую семью непризнанных малых государств, все под фактическим контролем России и существующие в сумеречных зонах беззакония. Южная Осетия и Абхазия в Грузии, и Приднестровье в Молдове.

Новороссия является новейшим и самым важным членом этого клуба. Ее столица, Донецк, это город с населением в миллион человек, который был одним из организаторов чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Новое малое государство включает в себя промышленный центр Украины, большинство запасов угля страны и 7 процентов от общей численности населения. Без этого региона Украина является изуродованным государством, лишенным своей жизненно важной экономической базы.

Порошенко попытался и не смог вернуть утраченную территорию силой. В настоящее время он возлагает все надежды на Минское соглашение. В теории, эта сделка должна восстановить контроль Украины над границей с Россией, тем самым остановив поток оружия, войск и танков. Кроме того, все «незаконные вооруженные формирования», - читайте пророссийские повстанцы – предположительно, должны «отступить».

Не приходится и говорить о том, что эти условия были выполнены; даже предполагаемое прекращение огня совпало с гибелью, по меньшей мере, 300 человек.

Но Порошенко надеется, что давление западных санкций будет постепенно истощать Путина и заставит Россию обеспечить реализацию соглашения. И здесь вступает Генерал Зима. Еще в июне, Путин прекратил поставки газа в Украину. В то время, это мало значило, так как Украина и остальная Европа может обойтись без поставок российских энергоносителей в летнее время.

По мере того, как наступает зима, баланс меняется, и Европейскому союзу приходится полагаться на Россию на четверть своего газа. Из этого объема, примерно половина поступает в ЕС по трубопроводам, которые проходят через территорию Украины. В теории, Путин мог бы опустошить эти трубопроводы и оставить наиболее уязвимые страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия, дрожать от холода в течение зимы.

Однако, Генерал Зима может быть не таким грозным в 2014 году, как в предыдущие эпохи. Россия нуждается в доходах от продаж газа, в частности, потому, что цены на нефть упали. Тем не менее, в ближайшие месяцы, этот почтенный член арсенала России снова будет использован.