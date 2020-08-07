В российском Генштабе впервые назвали условия применения ядерного оружия

Окончательное решение в такой ситуации будет принимать руководство страны.

В России впервые публично назвали условия для применения ею ядерного оружия.

Об этом сообщается на сайте газеты "Красная звезда", которая является официальным изданием Вооруженных сил РФ. Авторами материала указаны два действующих сотрудника российского Генштаба.

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Первым условием в Генштабе назвали поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ либо ее союзников. При этом сам факт старта намерены зафиксировать системой предупреждения о ракетном нападении.

"При этом не будет возможности определить тип её оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил", - утверждается в материале.

Отмечается, что конкретные решения по применению ядерного оружия будут приниматься военно-политическим руководством РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее в КНДР провели испытания противокорабельной крылатой ракеты.

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