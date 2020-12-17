Однако, на острове считают, что маневры Народно-освободительной армии - это больше попытка психологического давления.

Танки и отряды пехоты Китая приняли участие в новых военных учениях, во время которых были отработаны маневры по ведению боя в городских условиях. Эксперты считают, что это была репетиция вторжения на Тайвань.

Как пишет Newsweek государственный телеканал Китая CCTV транслировал эти военные учения. Видео стало редкой демонстрацией основного танка Type 96A в действии. Учения были проведены в городе Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян на востоке страны.

Читайте такжеНа Тайване планируют начать строительство собственной подлодкиВ имитации боя в городских условиях участвовали отряды 72-й групповой армии, базирующейся в городе Хучжоу. Маневры повторяли условия, с которыми китайским военным придется иметь дело в случае удачной высадки на Тайване. Вместе с 73-й групповой армией, которая базируется в Нанкине, 72-а армия, по мнению тайваньских военных аналитиков - это главные силы вторжения Народно-освободительной армии Китая. Оба формирования подчинены Командованию восточного театра.

По легенде учений, "красная" команда из 230 солдат и 30 танков должна была захватить часть города, который защищает "синяя" команда. Последняя состоит из 70 солдат и 6 танков. Несмотря на количественное превосходство наступательных сил, меньшая команда имела преимущество благодаря фортификациям и высшей позиции.

Танки Type 96A и МБП ZBD-04 во время учений боролись с минами и другими препятствиями. Их задачей было взять город под свой контроль менее чем за три часа. Конечно же, учения закончились "уверенной победой" красных.

Китайская служба новостей Tencent назвала военные учения "предупреждением". И их следует рассматривать в контексте недавних учений Народно-освободительной армии на побережье Южно-Китайского моря, во время которых военные отрабатывали высадку. В Тайване же новые китайские маневры считают попыткой вести психологическую войну.

"Тайваньская военная разведка хорошо знает о всех развертываниях китайских войск и мобилизации. Китайская Компартия никогда не прекращала свои вербальные и военные угрозы. Армия Тайваня продолжит улучшать свои оборонительные возможности", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Тайваня Алан Ши.

Читайте такжеForeign Policy: Китай ведет себя более агрессивно по тем же причинам, что и РоссияВоенный аналитик Гектор Канг сказал тайваньскому каналу Sanlih, что в учениях Народно-освободительной армии Китая "красные" команды обычно символизируют Пекин, а "синие" - Тайбэй. Однако, по его мнению, вся подготовка к боям на улицах Тайваня может оказаться бесполезной. Поскольку такие схватки начнутся лишь в случае полного поражения тайваньским ВВС и ВМС, которые остаются главными оборонительными силами острова.

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Перевод: Лесь Дымань