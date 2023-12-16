Дрон может поражать цели на расстоянии 750 км.

ВСУ получили первую партию БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe, которые изготавливаются на территории Украины. Об успешном завершении закупок объявила компания-разработчик Terminal Autonomy.

Начальная производственная мощность - 100 единиц в месяц, ее планируют увеличить до 500 единиц.

AQ 400 Scythe представляет собой беспилотник большой дальности, предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт.

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Характеристики дрона:

Крейсерская скорость: 144 км/ч;

Дальность: до 750 км;

Размах крыльев БПЛА: 2,3 м;

Взлетная масса БПЛА: 100 кг;

Масса боевой части: 32 кг (за счет уменьшения дальности можно расширить до 70 кг).

Его особенностями являются скорость сборки, возможность массового производства и дешевизна, что делает его ключевым активом в современной войне.

Отмечается, что хотя некоторые комплектующие компания закупает за пределами Украины, прежде всего из Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.

Дроны для ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение новый БПЛА отечественного производства SkyKnight 2 с искусственным интеллектом, который не боится РЭБ.

Также украинская армия может получить на вооружение новый дрон от компании Bayraktar Akinci, который может нести крылатые ракеты.

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