ВСУ получили первую партию БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe, которые изготавливаются на территории Украины. Об успешном завершении закупок объявила компания-разработчик Terminal Autonomy.
Начальная производственная мощность - 100 единиц в месяц, ее планируют увеличить до 500 единиц.
AQ 400 Scythe представляет собой беспилотник большой дальности, предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт.
Характеристики дрона:
- Крейсерская скорость: 144 км/ч;
- Дальность: до 750 км;
- Размах крыльев БПЛА: 2,3 м;
- Взлетная масса БПЛА: 100 кг;
- Масса боевой части: 32 кг (за счет уменьшения дальности можно расширить до 70 кг).
Его особенностями являются скорость сборки, возможность массового производства и дешевизна, что делает его ключевым активом в современной войне.
Отмечается, что хотя некоторые комплектующие компания закупает за пределами Украины, прежде всего из Германии и Великобритании, приоритетом проекта является максимальная локализация производства в пределах Украины.
Дроны для ВСУ
Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение новый БПЛА отечественного производства SkyKnight 2 с искусственным интеллектом, который не боится РЭБ.
Также украинская армия может получить на вооружение новый дрон от компании Bayraktar Akinci, который может нести крылатые ракеты.