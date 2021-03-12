Дроздов сообщил, что в течение следующих 10 лет ВС ВСУ будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) на первом этапе перевооружения планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4++. Это шведский Gripen (JAS39 – ред.) и американский F-15.

Читайте такжеВооруженные силы США летают на самолетах старше наших - командующий ВС ВСУОб этом заявил командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов в ходе презентации народным депутатам стратегии развития Воздушных сил-2035, передает Милитарный. Затем, по словам Дроздова, Украина рассчитывает получить самолет 5-го поколения.

"В дальнейшем с углублением отношений со странами-партнерами переход на современный самолет 5-го поколения F-35", - отметил он.

Командующий также сообщил, что в течение следующих 10 лет ВС ВСУ будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, сейчас стоящей на вооружении ВСУ.

При этом он подчеркнул, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения. Поэтому для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

Однако, по сообщениям Министерства обороны закупки не планируются ввиду ограниченных финансовых ресурсов даже в среднесрочной перспективе.

Истребитель F-35: характеристики

F-35 - принадлежит семейству малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

25 февраля 2011 года первый серийний F-35 впервые поднялся в воздух, а 6 мая первый серийный самолет был передан ВВС США.

На F-35, который создается в трех основных модификациях, использованы многие технологические решения, отработанные на F-22. Обозначения серийных вариантов: F-35A (со стандартным взлетом и посадкой), F-35B (с коротким взлетом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлет с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишера). Все эти варианты унифицированы на 70-90%.

Согласно формально заявленным характеристикам, F-35 не имеет возможности крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа. Однако по утверждению вице-президента Lockheed Martin Стивена О’Брайена, истребитель способен совершать полет со скоростью, которая в 1,2 раза превышает скорость звука.

Дональд Трамп заявлял, что стоимость создания самолета составила $400 млрд (вместо $380). Цена одной машины в среднем превысила $150 млн, без вооружения и обслуживания.

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Автор: Ирина Погорелая