Их подготовка начнется в ближайшее время.

В Германию прибыла первая группа украинских военных, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.

Украинские защитники приземлились в Кельне в четверг, 26 января, сообщает DW. Как узнало агентство dpa из источников в силах безопасности, подготовка военных должна начаться в ближайшее время.

Кроме того, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.

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Поставки БМП Marder и Bradley в Украину

В начале полномасштабного вторжения в Украину Киев запросил у Берлина среди прочего и боевые машины пехоты Marder. Власти Германии только в начале 2023 года согласилась передать эти БМП. Была анонсирована поставка 40 машин.

Сроки поставки пока остаются под вопросом. Известно лишь, что это произойдет в первом квартале текущего года.

Новый пакет помощи, в который вошли бронемашины Bradley, США объявили 6 января. Также Украина получит самоходные гаубицы, бронетехнику, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины и боеприпасы.

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