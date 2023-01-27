Возможно, это для демонстрации населению, которое предположительно готовят к дальнейшей мобилизации.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат оценил установку зенитных ракетных комплексов на крышах зданий в городах Российской Федерации. Он отметил, что размещение ЗРК "Панцирь" на крышах "выглядит довольно смешно".

"Но сам "Панцирь" - это зенитно-пушечный комплекс. Он имеет и ракеты и зенитные пушки, и их назначение - на небольшом расстоянии сбивать БПЛА, и в том числе ударные... Вот собственно они боятся, что что-то им там прилетит, какая хлопок им прилетит неизвестно откуда", - сказал Игнат во время онлайн-брифинга.

Он добавил, что в мире есть практика установки таких систем, но "не такая варварская, как это в России делается". Потому что подобные системы устанавливают на специальные модульные установки, которые работают в автоматическом режиме.

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"Россия пошла, как говорится, "топорным методом", и поставила на крышу прямо всю установку, с гусеницами. Второй момент - эффективность ее с таких высот тоже сомнительна. Потому что если что-то может лететь - оно может просто ниже лететь, чем стоит сам "Панцирь". Поэтому наибольший эффект, разумеется, это дает на население, которое возможно готовят к какой-то дальнейшей мобилизации", - подчеркнул Игнат.

"Панцирь-С1" на российских объектах - что известно

В соцсетях россияне сообщили, что на административное здание в Тетеринском переулке и на здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве установили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Таким образом ПВО перекрывает центральную зону Москвы.

По словам спикер воздушных сил Юрия Игната, что русские "чего-то ожидают".

В свою очередь аналитики Института изучения войны считают, что размещение установок ПВО в жилых районах мост РФ - часть информационной войны.

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